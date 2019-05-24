سما المصري من دون ثياب بسبب موجة الحر الشديد.. وهكذا ردت على المنتقدين!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 11:56 صباحاً - نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورا لها من سريرها وبدت وكأنها لم تكن ترتدي اي قطعة ثياب وبررت ذلك بسبب الحار الجديد : اقسم بالله درجتين حراره كمان وهاتكلم خليجي ثم نشرت صورة ثانية لها بالوضعية عينها فكثرت الانتقادات خصوصا اننا لا زلنا في شهر رمضان المبارك.

الا ان سما لم تسكت وردت على كل الاساءات التي وصلتها كاتبة : هم الناس اللي بيشتموا في التعليقات دول فاكرني ذي زمان باقرا التعليقات واعمل بلوك وكده؟ طب انتوا بتشتموا ليه؟؟هو انتوا داخلين مش عارفين دا اكونت مين؟؟…مابقتش اقرا شتيمكتوا معنديش وقت والله اني اقرا شتيمتكوا انا باقرا تعليقات حبايبي الحلويين بسسس….اصلي ماعنديش وقت نوم وصيام نوم وصيام وبعد العيد نوم واكل نوم واكل واصور الابراج…ههههه…..وباقي اليوم احرق في دمكم شويه واضحك انا…اشتموا ياحبايب قلبي براحتكم انا بااارده بس قولوا ماشاء الله عشان البرود الايام دي بيتنظر