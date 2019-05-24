ماذا دار بين معتصم النهار وعاصي الحلاني؟

متابعة بتجــــــــــرد: في مبادرة مميّزة منه، تمنى النجم السوري معتصم النهار، التوفيق للنجم اللبناني عاصي الحلاني في مشاريعه الفنية المقبلة.

وفي التفاصيل، علّق معتصم على تغريدة كان قد أعلن من خلالها عاصي عن اقترابه من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، فكتب له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “كل التوفيق وبالنجاح يارب” ليعود ويشكره عاصي ويتمنى له بدوره النجاح الدائم: “تسلم معتصم الغالي بتمنالك كل النجاح والتوفيق حبيب القلب”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني كان قد أعرب منذ أيام عن إعجابه الكبير بمسلسل “خمسة ونص” الرمضاني والذي يشارك معتصم النهار في بطولته إلى جانب النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي.