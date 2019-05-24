راغب علامة يتألق بأجمل الأمسيات الرمضانية في القاهرة – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا السوبر ستار راغب علامة حفل السحور السنوي لشركة “أورنج للإتصالات” في مصر.

الحفل حضره عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والرياضة والإعلام ومشاهير المجتمع، وأبرزهم وزراء الهجرة والإستثمار والتعاون الدولي والاتصالات، الفنانين إياد نصار، مراد مكرم ، المخرج عثمان أبو لبن ومنى عبد الغني، محمد زيدان والإعلاميين اسامة كمال، علي السيد، جمال صلاح، أحمد الطاهري، سهير جودة، رويدا بيبرس، امنية يحي، شيماء صابر وغيرهم من المشاهير.

قدّم راغب علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت حتى ساعات الفجر الأولى، كما ورحّب بالحاضرين والتقط معهم أجمل الصور التذكارية التي ملأت مواقع التواصل الإجتماعي.

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وبعد الحفل شارك راغب الجمهور بصور ولقطات مميّزة من السحور وبتعليقه عليها أعرب عن سعادته بإحياء الأمسية ومحبّته الدائمة لمصر وكتب: “خلال حفل السحور السنوي الذي أقامته أورنج بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و ياسر شكر رئيس شركة اورنج مصر تشرفت ان اكون مع كل الذين حضروا هذا الحفل … مصر ام الدنيا فأنت دائماً في القلب”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الفني لا يعتبر الأوّل الذي يجمع راغب علامة مع “أورنج للإتصالات” في مصر، حيث أطلقت الشركة الشهر الماضي خدمة “غنّي مع راغب” الخاصة بمستخدمي شبكتها والتي تتيح لهم سماع أغاني السوبر ستار والإطلاع على أخباره الحصريّة أوّلًا.