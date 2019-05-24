ميريام فارس تعد جمهورها بمفاجآت عديدة.. وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لهذا العام في المملكة المغربية.

وأعربت ميريام فارس عن سعادتها وحماسها للوقوف على مسرح موازين ووعدت الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجماعي بمفاجآت عديدة خلال الحفل.

ونشرت ميريام صورة من حفلة سابقة لها في المغرب، تظهر فيها وهي تحمل العلم المغربي وكتبت بتعليقها عليها: “بعد شهر من اليوم رح كون واقفة على خشبة أكبر مهرجان بالوطن العربي موازين، متشوقة كتير لهل لحظة للقاء أجمل جمهور ليعطيني الحماس اللي أنا متعودة عليه بكل مرة بوقف فيا على خشبة المسرح، كونوا أكيدين إني محضرتلكن مفاجآت كتيرة و رح نقضّي مع بعض سهرة من العمر”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب “قومي” الذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.