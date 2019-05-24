جورج وسوف: علاقتي بـ كاظم الساهر عادية وزياد الرحباني فنان عبقري

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّ سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفًا على حلقة مميّزة من برنامج “عايشة شو” ، الذي تقدمه المذيعة عايشة عثمان على إحدى الفضائيات المصرية.

وتحدث جورج وسوف عن علاقته بكاظم الساهر، وكشف عن نشوب خلاف بينهما منذ فترة، حيث قال أن علاقته بالأخير عادية جدًا، ويسألان على بعضهما من حين لآخر، خاصة أن كل منهما في بلد، وقال: “بنسأل على بعض.. لكن اللي في القلب في القلب”.

وعند سؤاله عن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، قال “وسوف”، أن “الرحباني” فنان عبقري وموسوعة كبيرة، “التقيت معه مؤخرًا، وعندما شرفني في زيارة كان حدثا مهما بالنسبة لي، فأنا أحب كل أعماله، وكنت أتمنى أن يصور أعماله، ولو حدث فهذا تغيير كبير، هو مجنون أكثر مني”، وكشف أن هناك مشروعًا غنائيًا جديدًا سيجمع بينهما، لكنه لم يفصح عن تفاصيله.

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وأشار جورج وسوف في الحلقة إلى أنه لم يندم يومًا على صراحته وجرأته في تصريحاته، معقبًا بالقول “والناس الي بتزعل من الصراحة، يكونوا هما غلطانين مش أنا” .

كما وجهت “عائشة” سؤالا لـ”سلطان الطرب”، قالت له فيه: “عمرك ما ندمت إنك دخلت الفن وغنيت؟” فأجاب “لم أقل يوما بأني ندمت على دخولي الفن، دا كفر، وهي نعمة من ربنا، والشهرة بعمرها ما كانت نقمة، أنا أكتر مشوار أروحه من غرفة النوم على الصالون، وللمطار، ومرة أطلع أتعشى في مطعم أو محل، وبرضه مقدرش آكل، لكن الشيء ده بيفرح القلب، ولو مكنش كده هزعل”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية كان فيديو كليب أغنية “سكت الكلام”، وهي من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا.