داليا مصطفى: أخشى الكوميديا.. و"قمر هادي" اختبار صعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الممثلة المصرية داليا مصطفى أن مسلسل "قمر هادي" الذي تقدمه مع الفنان هاني سلامة خلال شهر رمضان كان بمثابة اختبار صعب لها، فهي تقدم خلاله شخصيتين مختلفتين، الأولى هي "سلمى" الحادة والقوية، والثانية شخصية "مريم" الطيبة والمغلوبة على أمرها.

وكشفت داليا مصطفى عن سبب حماسها للمسلسل قائلة: "كنت أتمنى العمل مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، لأنه مجتهد ولديه رؤية، كما أن الفنان هاني سلامة موهوب، ويسعى لظهور زملائه بشكل جيد، وأخيرا فإن المسلسل وضعني في اختبار صعب جدا، لأنني أجسد شخصيتين في وقت واحد".





وأضافت داليا مصطفى لـ"العين الإخبارية" أنها كانت حريصة على وضع لمسات على كل شخصية، فسلمى تتحدث بسرعة وجريئة وقوية وتحرض النساء على أزواجهن، لكن شخصية "مريم" طيبة إلى حد كبير ومغلوبة على أمرها وتتحدث بهدوء شديد، لافتة إلى أنها سعت للتفريق بين الشخصيتين باستخدام الملابس.

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وعن عدم تكرارها تجربة كوميدية بعد فيلم "طباخ الرئيس" قالت داليا: "أخشى الكوميديا جدا، ولا أحب الاقتراب منها إلا تحت إشراف مخرج واعٍ وصاحب شخصية، لأن العمل الكوميدي يحتاج إلى مخرج يأمر الفنان بالتوقف في لحظة ما، ولو تركه يستمر دون ضابط، فسوف يتحول المشهد والممثل إلى شيء سخيف ثقيل الظل".

وأشارت "مصطفى" إلى أنها قدمت في مشوارها الفني عملين فقط ينتميان إلى الكوميديا، حيث كان العمل الثاني مسلسلا بعنوان "أنا وهؤلاء" مع الفنان الكبير محمد صبحي.

وأكدت داليا أنها مشغولة بالتحضير للمشاركة في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سلامة.