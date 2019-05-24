حسين الجسمي "سفيراً فوق العادة" للهلال الأحمر الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الفنان حسين الجسمي لقب "السفير المفوض فوق العادة" للعمل الإنساني، خلال احتفالية خاصة نظمتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبناها الجديد في العاصمة أبوظبي.

وأعرب الفنان الإماراتي عن شكره وتقديره للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مثمناً الثقة الغالية بمنحه هذا اللقب الإنساني، الذي سيثمر عن العديد من النشاطات في المستقبل القريب وسيتخلله عدد من القضايا الإنسانية العاجلة والملحة التي تقدمها الإمارات من خلال هذا الدور الإنساني.





وقال الجسمي "دروب الأمل مستمرة والإنسانية تدفعنا نحو خدمة الإنسان أينما كان، شكراً على ثقة الهلال الأحمر الإماراتي الذي طالما عملنا معاً للمساهمة في منح الثقة والأمل والمساعدة من أجل حياة أفضل وأحسن من جميع الجهات، والأعمال والمشاريع القادمة كثيرة بإذن الله".

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وتمَّ خلال حفل الافتتاح، الذي حضره الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عرض فيديو خاص عن النشاطات الإنسانية التي ساهم بها الجسمي في أكثر من دولة عربية وأجنبية.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى أن الفنان حسين الجسمي يعد داعماً ومسانداً نشيطاً ومهماً لبرامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية وأنشطتها التوعوية التثقيفية، وأجرى العديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود الهيئة لعدد من المهام الإنسانية، منها زياراته لمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، ومخيمات النازحين في أربيل العراق، والزيارات الإنسانية المتعددة خاصة مدينة غزة.



