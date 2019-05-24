دانيال كريج يتعرض لإصابة خلال تصوير “بوند”

May 24, 2019
سيخضع الممثل دانيال كريج الذي يلعب شخصية جيمس بوند لجراحة في الكاحل بعد أن أصيب أثناء تصوير مشاهد الحركة في جاميكا ضمن أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية.
وعلى الرغم من الإصابة إلا أن موعد صدور الفيلم سيبقى في نيسان/ابريل 2020.
وسيأخذ “كريج” استراحة لمدة اسبوعين بعد العملية الى أن يتعافى ثم يستكمل التصوير.
تدور قصة الفيلم، وهو الخامس والعشرين ضمن سلسلة “جيمس بوند”، حول السعي إلى الحصول على مساعدة من “جيمس بوند”، الذي ترك الخدمة كعميل سري ويستمتع حاليا بحياة هادئة في جامايكا، لإنقاذ العالم من خصم شرير غامض مرة أخرى.
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