الأقصر السينمائي يحتفي بمئوية فريد شوقي

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""الخليج 365"" من القاهرة: قررت إدارة مهرجان الأقصر السينمائي اطلاق اسم الكبير الراحل فريد شوقي على الدورة التاسعة المقرر إنطلاقتها خلال شهر مارس من العام المقبل.

وذلك تزامناً مع الاحتفال بمئوية ميلاد الفنان الملقب بـ"وحش الشاشة" التي تصادف في العام في المقبل. حيث سيعرض المهرجان ضمن فعالياته عدداً من أفلامه إلى جانب أنشطة وندوات تقديراً لعطائه.

هذا واختيرت السينما الكينية لتكون ضيف شرف الدورة الجديدة، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل الإحتفال بها في نهاية العام الجاري.

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