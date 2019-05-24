رضوى الشربيني تنتقد مشهد استعطاف "دينا" لخطيبها في "زي الشمس"

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"إسلاف" من القاهرة: داعبت الإعلامية رضوى الشربيني الفنانة دينا الشربيني بعد أيام من إذاعة مشهد استعطافها لخطيبها الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السعدني في مسلسل "زي الشمس" بعدما اكتشفت خيانته لها مع شقيقتها. وهو المشهد التي أثار جدلاً كبيراً عند عرضه في الحلقات الأولى من العمل.

وجاء تعليقها على المشهد بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" تحدثت فيه عن تدمير دينا لما عملت عليه على مدار عامين ونصف في برنامجها "من أجل تقوية السيدات" في مشهد تمثيلي واحد. خاصةً وان خطيبها خانها مع شقيقتها. وقالت: "الرجل الذي يخون تكفيه نظره ثاقبة فقط" متمنية لـ"دينا" أن تنجح بالحصول على حقها منه في نهاية الحلقات.

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يُذكر أن رضوى الشربيني عُرِفَت بآرائها التي تدعم الفتيات في علاقتهن العاطفية والزوجية، وأثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي التعليقات. حيث وُصِفَت من قبل الشباب بأنها عدوة الرجل، فيما حققت الفيديوهات_ التي تتطرق فيها للحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وآرائها في بعض المشاكل التي تصل للبرنامج_ حالةً من الجدل ونسب مشاهدة مرتفعة.

فيما يلي رابط التعليق من صفحة "رضوى" وكتبت عليه: "مش قلنا الباب بفوت جمل يا حبيبتي"؟!