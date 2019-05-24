شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يودع بلاتوه "زلزال" 26 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم محمد رمضان بلاتوه مسلسله "زلزال" الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان بعد 8 أيام الموافق يوم 26 من شهر رمضان، حيث يواصل تصوير مشاهده الأيام الحالية فى ديكور بشبرامنت وفى الصليبة وغيرها من الأماكن المتفرقة فى القاهرة، وتجمع المشاهد بينه وبين ماجد المصرى وحلا شيحا وآخرون من الفنانين المشاركين.

ويواصل المخرج ابراهيم فخر فى مونتاج ومسكاج الحلقات وتسليمها أول بأول للجهة المنتجة لعرضها حصرى على قنوات dmc خلال أيام شهر رمضان.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

يذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.