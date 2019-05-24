شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار عن كلبش 3: سليم الأنصارى رأفت الهجان 2019 وأحمد عبدالعزيز منور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة شويكار إنها تتابع الدراما الرمضانية، مؤكدة إعجابها بمسلسل "كلبش 3"، للنجم أمير كرارة، وبغضب تحدثت الفنانة الكبيرة عن الأعمال الدرامية التى تمتلئ بمشاهد العنف والخيانة بين الأشقاء ، قائلة: إزاى نشوف فى المسلسلات والأعمال الدرامية اللى بتدخل كل بيت مشاهد خيانة الأخت لأختها وسقوطها فى الرزيلة مع خطيب شقيقتها، وفى مسلسلات أخرى محاولات انتقام بشعة بين الأخوة".

وتسائلت :" ماهى الرسائل التى تصل إلى المشاهد من خلال هذه الأعمال ؟"، وأكدت الفنانة الكبيرة إعجابها بمسلسل كلبش 3 ، قائلة :" المسلسل يقدم رسالة هادفة ، ويقدم العديد من المعانى الوطنية والتضحية والعمل من أجل الوطن وهى الرسائل المطلوبة خلال المرحلة الحالية ، حيث يعرض المسلسل نموذج من النماذج الوطنية ممثلا فى الضابط سليم الأنصارى الذى يقاوم الإرهاب والجريمة مهما كانت التضحيات.

وأوضحت شويكار أنها تتابع كل أعمال النجم أمير كرارة لإعجابها بأدائه ، مشيرة إلى أن وجود فارس الدراما أحمد عبدالعزيز الذى جسد دور اللواء جلال خطاب يعد إضافة كبيرة للعمل ، قائلة :" حمد لله بسلامة أحمد عبدالعزيز ووجوده منور العمل ، وأداء هشام سليم ونبيل نور الدين وناصر سيف عظيم ".

وأشادت شويكار بوجود نجوم فى المسلسل من عمالقة الدراما فى أجيال مختلفة قائلة " نوروا التلفزيون ورجعونا لأيام الدراما العظيمة"

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وأضافت :" أعتبر سليم الأنصارى هو رأفت الهجان الجديد ، لأن رأفت الهجان كان بيواجه إسرائيل بينما يواجه سليم الأنصارى الإرهاب ويضحى ببيته وابنه من أجل الوطن وهذه رسالة هامة لكل المصريين".

ووجهت النجمة الكبيرة تحية للمخرج والمونتير مؤكدة أن مونتاج المسلسل ممتاز ومحترف.

وقالت :" فخورة بهذا العمل وسليم الأنصارى لازم ينتصر ونتمنى أن نرى جزء رابع من كلبش".