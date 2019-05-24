بين الطفولة والبدايات والنجومية والنجاحات.. نانسي عجرم نجمة استثنائية في “مجموعة إنسان”

متابعة بتجـــــــــرد: في أمسية رمضانية مميّزة، حلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على حلقة استثنائية من برنامج “مجموعة انسان” مع الإعلامي علي العلياني عبر شاشة MBC.

في بداية الحلقة كشفت نانسي أنّ والدها اكتشف صوتها في عمر الثمان سنوات ودعمها لكي تُثقل موهبتها، مشيرةً إلى أنّها بدأت مسيرتها الفنية في عُمر مُبكر. كما أكدت أنّها شاركت في أكثر من مسابقة غنائية عندما كانت طفلة، وأشارت إلى أن برامج الهواء في أيامنا تُقدم للموهبة النجومية بشكل سريع على عكس البرامج التي شاركت فيها عندما كانت صغيرة، حيث كان على الموهبة المشاركة في المسابقة متطلبات أكثر من هذا الزمن.

وعندما خيرها العلياني بين برنامجي Arab Idol و The Voice Kids قالت أنّ البرنامجين لهما مكانة كبيرة في قلبها، لكنها تنحاز إلى الأطفال في طبعها.

وأشارت نانسي عجرم في “مجموعة إنسان” إلى أنّها تُغني الأغنيات الطربية وأيضًا الأغنيات الإيقاعية والشبابية لأنّها تحبّ اللونين، كما وأشارت إلى أنها تقدّم دائمًا أغنيات من أرشيف كبار الفنانين في حفلاتها. وكشفت لأول مرّة أنّها تُفكر جديًا بتجديد بعض هذه الأغاني.

وتحدثت نانسي في “مجموعة إنسان” عن مرحلة الطفولة والتدريبات التي خضعت لها، وقالت أنّها درست الموسيقى وتحديدًا العود والبيانو ولليوم هي تقوم بالتمرينات الخاصة بالصوت للمحافظة على جمال صوتها.

وعن بناتها، قالت أنّ ابنتها الكبيرة لديها موهبة الرقص فيما الأصغر تُراقبها عندما تُغني ولديها صوت جميل، مشيرةً إلى أنّ قرار دخولهما الوسط الفني سيكون قرارهما عندما تكبران، وحول طفلتها الجديدة أكدت أنّها لم تنشر صورتها لغاية الآن لأنها ما زالت صغيرة وستفعل ذلك عندما يحين الوقت المناسب.

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وحول تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة قبل سنوات عدّة أشارت نانسي إلى أنّها هذا الموضوع يسعدها خصوصًا أنّه يتعلّق بالأطفال، مؤكدةً أنّها لليوم تعمل مع منظمة اليونسيف على مكافحة العنف ضدّ الأطفال. نانسي أكدّت أنّها لا تنسى فضل الجمهور المصري عليها خصوصًا أنّها مُحبوبة جدًا في “أم الدنيا” ولديها جماهيرية كبيرة، وقالت أنّها تُغني دائمًا باللون المصري كما اللبناني والخليجي.

عن خلافها مع الفنانة أصالة، أكدت نانسي أنّها ليست على خلاف مع أحد في الوسط الفني، لكن البعض رأى أنّ أصالة قصدتها بحديثها في الفيديو الشهير الذي عرضه لها العلياني، لكنها شخصيًا لم تسمع اسمها على لسان نصري، مشيرةً إلى أنّها إلتقت بها خلال سفرها إلى المغرب لإحياء مهرجان موازين قبل فترة وكان اللقاء بينهما وديًا وتبادلتا الأحاديث العائلية.

حول ترتيب النجمات اللبنانيات، قالت نانسي أنّها لا ترى أن هناك “نجمة أولى” لأنّ هذا الأمر نسبي حسب الأعمال المطروحة.

وعن علاقتها بالفنانة إليسا أشارت إلى أنّه لا يوجد خلاف بينهما ووصفتها بالصديقة.

وفي نهاية الحلقة أعلنت نانسي عجرم من خلال برنامج “مجموعة إنسان” أنّها تعمل بشكل جديّ على ألبومها الجديد وتُحضّر مفاجآت فنية عدّة، مؤكدةً أنّها قد تطرح أغنية على طريقة السينغل في حال تأخرت في طرح العمل المنتظر.