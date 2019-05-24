تكريم جديد للنجم الاماراتي حسين الجسمي

بحضور وتكريم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، منحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي لقب “السفير المفوّض فوق العادة” للعمل الإنساني، وذلك خلال الإحتفالية الخاصة التي أعدّتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبنى الهلال الأحمر الجديد في مدينة أبوظبي.

Advertisements

وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص عن نشاطات الإنسانية التي ساهم بها الجسمي في أكثر من دولة عربية وعالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن : “سعادة الفنان حسين الجسمي داعماً ومسانداً نشيطاً وهاماً لبرامجنا الإنسانية ومشاريعنا التنموية وأنشطة التوعوية التثقيفية، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود الهيئة لعدد من المهام الإنسانية، منها زياراته لمخيمات اللاجئين في مخيمات السوريين في الأردن، ومخيمات النازحين في أربيل العراق، والزيارات الإنسانية المتعددة وخاصة مدينة غزة فلسطين”.

ومن جهته شكر سعادة حسين الجسمي ثقة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منحه هذا اللقب الإنساني الذي سيثمر العديد من النشاطات في المستقبل القريب، والذي سيتخلل عدد من القضايا الإنسانية العاجلة والملحة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا الدور الإنساني، وقال: “دروب الأمل مستمرة والإنسانية تدفعنا نحو خدمة الإنسان أينما كان.. شكراً على ثقة الهلال الأحمر الإماراتي الذي طالما عملنا معاً من أجل المساهمة في منح الثقة والأمل والمساعدة من أجل حياة أفضل وأحسن من جميع الجهات، والأعمال والمشاريع القادمة كثيرة باذن الله.