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كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 08:56 صباحاً - نشرت الفنانة وعد صورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة المتابعين بأن لا ينخدعوا ببشرة الفنانات.
وعلقت وعد على الصورة قائلة: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة وعد بصورة قبل “الفوتوشوب” وبعده.. وتقول: “لا تنخدعوا بالفنانات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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