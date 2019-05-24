شكرا لقرائتكم خبر عن فى رمضان زمان.. تعرف على أبرز برامج نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تثير البرامج التي تكشف أسرار النجوم وحياتهم الشخصية إعجاب الجمهور وتحصل على أعلى نسب المشاهدة، وأصبحت الفضائيات تسعى للتعاقد مع عدد كبير من نجوم التمثيل والغناء، لتقديم برامج تليفزيونية تكشف فيها خلافاتهم وأسرارهم.

وهذا الأمر ليس بجديد فإليكم أبرز البرامج التي اعتمدت علي استضافة الفنانين قديما وكانت تعرض في رمضان ومنها الذى استمر من 10 إلى 20 عاما يعرض في التلفزيون المصرى.

برنامج " يا تلفزيون يا " من أشهر البرامج التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان على مدار أكثر من عشرين عاما تقديم فنان الكاريكاتير رمسيس

أيضا برنامج " حوار صريح جدا " للإعلامية منى الحسيني

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برنامج " هذا المساء " تقديم الفنان سمير صبري

برنامج " 3 شارع النجوم " تقديم ممدوح موسي وكان يعتمد الإعلامي ممدوح موسى تقديم برنامج باسم مختلف في رمضان .