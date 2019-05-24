مريم حسن تصور مشاهدها الأخيرة فى "قمر هادى" مع هانى سلامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مريم حسن مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة والذى يعرض فى شهر رمضان الجارى على شاشة ONE، حيث يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل نهائياً وتتفرغ بعدها لمشاهدة الحلقات المعروضة ومتابعة رودو الأفعال حول دورها فيه.
مريم حسن مع هانى سلامة
مسلسل "قمر هادى" بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.
وتشارك الفنانة مريم حسن فى دراما رمضان من خلال مسلسل "أبو جبل" على قناة ONE أيضاً، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش غفران محمد.
مريم حسن ويسرا اللوزى وداليا مصطفى
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