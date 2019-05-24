صورة| هكذا سخر أحمد جمال من ارتفاع درجة الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه بموقع "تويتر" يسخر بها من ارتفاع درجة الحرارة، وحوت الصورة في الجزء الأعلى أحمد جمال وهو يغني "يا اللي شمس الدنيا تطلع ضحكة منك"، وفي الجزء السفلى صورة لأحد جمال وهو يعاني من حرارة الصيف.

وكتب أحمد جمال في تعليقه على الصورة: "ضحكت بدري السنة دي".

يُذكر أن أحمد جمال أعلن خطبته على الإعلامية ديانا الخميس في 8 يناير الماضي، ونشر صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها: "جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد & ديانا"، قبل أن تعلن خطيبته انفصالهما دون أن يعلق جمال على الخبر.