شاهد.. ابنة الدكتورة خلود تفزع من الجني في “فانوس هيونة”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 06:55 صباحاً - حلت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود ضيفة على الفنانة هيا الشعيبي في حلقة الامس من برنامجها “فانوس هيونة المذاع” على قناة atv.
وقد اصطحبت خلود ابنتها خلود الصغيرة والتي اصيبت بالفزع من شخصيات “الجن” في البرنامج قبل ان تقوم هيا الشعيبي باخراجهم من الاستديو.
من ناحية اخرى، كشفت الدكتورة خلود عن شرائها بيت في الاردن في العاصمة عمان واعربت خلود عن حبها للاردن وطبيعتها وقالت “احبها مو عشان امين بس كذا مرة اروح وايد حبيت الطبيعة والحياة”.
من ناحيتها، اشادت هيا الشعيبي بخطوة الدكتورة خلود وقالت لها “اللي انت سويتي صح لأن انت تضمنين شي لقدام حق اطفالك فأنا مع هذه الفكرة مو ضدها”.
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