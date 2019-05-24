شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يواصل مونتاج الحلقات الأخيرة لـ "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج بيتر ميمى على الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة ON E، حيث يتبقى له 5 حلقات وينتهى من المونتاج نهائياً، وحقق العمل نجاحا جماهيرا كبيرا منذ انطلاق عرضه.

وفى سياق آخر، اقترب المخرج بيتر ميمى من الانتهاء من مونتاج ومكساج ووضع الموسيقى التصويريه لفيلم "كازابلانكا" المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى عيد الفطر، ويشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة، كل من غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، محمود البزاوى، والشاب أحمد داش، ولبلبة، وآخرون، تأليف هشام هلال، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.