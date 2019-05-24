شكرا لقرائتكم خبر عن مهدى قموم ونردستان وعريباند والمزند يمثلون المغرب فى جنوب الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد جمهور الموسيقى البديلة فى إسبانيا على سماع توليفة موسيقية مغربية لثلاثة تجارب غنائية بارزة ستشارك فى النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان "MAPAS سوق جنوب الأطلسى للفنون الأدائية"، الذى تحتضنه جزيرة تينيريفي الإسبانية، بداية من 10 يوليو المقبل.

وتضم المشاركات المغربية كل من الموسيقى ومغنى الجناوة مهدى قموم وفرقة نردستان وفرقة عريباند، بجانب مشاركة المغربى إبراهيم المزند، مؤسس مهرجان "فيزا فور ميوزيك" الموسيقى الدولى، وتمثل الفرق الثلاثة الوسط الموسيقى المغربى فى المهرجان الإسبانى الكبير الذى يستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ويحتضن أكثر من 193 فنانًا من أفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية ، ويعتمد مهرجان "جنوب الاطلسى" على تقديم "سوق موسيقى" عالمي لرواد مجال الفنون الأدائية من موسيقيين ومسرحيين ومنتجين ومدير مهرجانات دولية لتبادل الخبرات فيما بينهم وتوسيع العلاقات والاتفاقات المهنية.