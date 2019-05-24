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بالفيديو.. محمود البزاوي يتهم مصطفى شعبان بالشماته في "أبو جبل"

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تدور أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بمعرفة "وجيه" بأن عمال شركته تركوه لكي يرجعوا لعملهم مع "حسن أبو جبل" ويبدأ في البحث عن عمال جدد.

 

تتوالى الأحداث بإتهام "وجيه" لـ "أبو جبل" بالشماته وذلك خلال زيارة "أبو جبل" له,

ولكن أبو جبل ينكر ذلك, ويردد "اللهم لا شماته", ويخبره بأن عماله في مواقعهم وبأن الذي فعلوه بن يرضيه, وفي المقابل يهدده بأن يبعد عن عائلته.

 

ومناقشة حادة بين "فادي" و والده بعد علمه بأن

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نجله فتح مكتب كبير من وراء والده, وأن كان لديه عمل خارجي في السمسرة, وتشتد المناقشه فيضطر لطرده من البيت.

 

 

مسلسل "أبوجبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى.

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