شاهد.. سارة عبدالعزيز: “انا سعودية وفيني عرق جزائري ومغربي واسباني وسوري”!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 05:03 صباحاً - تحدثت الإعلامية سارة عبدالعزيز عن اصولها مؤكدة أنها سعودية ولكن فيها عرق جزائري ومغربي وأسباني وسوري، حسب تعبيرها.
وفسرت عبدالعزيز، خلال استضافتها في برنامج “رادار طارىء” على روتانا خليجية ، أن أصول والدتها من الأندلس، وجدتها أم والدتها من الجزائر، ووالدتها ترعرت في المغرب.
وأضافت سارة أن والدها من أشيقر ، ووالدته سورية ، وحول قبيلتها قالت مازحة: ” بدون ما نقول القبيلة عشان ما ييجوا يذبحونك، أو يخطبوني والله ما أدري ” .
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