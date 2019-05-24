شاهد.. سارة عبدالعزيز: “انا سعودية وفيني عرق جزائري ومغربي واسباني وسوري”!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 05:03 صباحاً - تحدثت الإعلامية سارة عبدالعزيز عن اصولها مؤكدة أنها سعودية ولكن فيها عرق جزائري ومغربي وأسباني وسوري، حسب تعبيرها.

وفسرت عبدالعزيز، خلال استضافتها في برنامج “رادار طارىء” على روتانا خليجية ، أن أصول والدتها من الأندلس، وجدتها أم والدتها من الجزائر، ووالدتها ترعرت في المغرب.

وأضافت سارة أن والدها من أشيقر ، ووالدته سورية ، وحول قبيلتها قالت مازحة: ” بدون ما نقول القبيلة عشان ما ييجوا يذبحونك، أو يخطبوني والله ما أدري ” .