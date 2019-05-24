طارق الحربي ينتقد صراخ شمس في “هايبرلوب” ويشبهها برامز جلال.. فكيف ردت عليه!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 05:03 صباحاً - انتقد الإعلامي السعودي طارق الحربي خلال برنامجه “رادار طارئ” المذاع على قناة “روتانا خليجية” في مسلسل هايبر لوب وشبهها برامز جلال.

وقال طارق الحربي “يجينا رسائل كثيرة يسألون عن برامج ومسلسلات ما نتكلم عنها ومسلسلات نطنشها”، ووضح مثالا عن بعض المسلسلات التي لا يذكرها في برنامجه وهي التي رصد فيها أخطاء كثيرة، من بينها ذكر مسلسل “هايبر لوب”.

وعرض طارق الحربي بعض مشاهد من المسلسل تضمن صراخ الفنانة الكويتية “شمس”، وانتقد صراخها في حلقات المسلسل، قائلا: “شنو تبونا نقول ..صراخ وإزعاج ولا كوميديا ولا رامز جلال نقلد رامز جلال يصيحون كلهم ما أدري”.

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بدورها لم تتأخر شمس في الرد على كلام طارق الحربي، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “برنامج رفضت أطلع فيه مسوين فيها ينقدون ويتنمرون !! لو وافقت أطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم والله لو أنا من الي يحبون الأكشن أطلع من موبايلي محادثات أخليهم مسخرة كلهم”.

يذكر أن مسلسل “هايبرلوب” يعرض على قناة mbc1 في رمضان ويرصد بشكل طريف عبر اسكتشات كوميدية وساخرة الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية في سلسلة من الفقرات، التي تحتوي على العديد من الحديث الغنائي في قالب كوميدي وهو من بطولة أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبدالمجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، الفنانة شمس الكويتية، وتأليف خلف الحربي