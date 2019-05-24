حذاء رئيسة تحرير مجلة «فاريتي» كلوديا إلير يسبب لها الإحراج بمهرجان كان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الصحفية كلوديا إلير، رئيسة تحرير مجلة مجلة “فاريتي” الأمريكية الأسبوعية، لموقف محرج خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا في دورته الحالية.

أحد حراس فعاليات مهرجان “كان” السينمائي، كان قد أوقف الصحفية كلوديا إلير ومنعها من الدخول لمشاهدة أحد عروض المهرجان بسبب ارتدائها حذاء غير مناسب.

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رئيسة تحرير مجلة “فاريتي” الأمريكية الأسبوعية، كلوديا إلير، ذكرت أنها لم تكن ترغب في الذهاب لحضور فعاليات المهرجان أصلا، بسبب معاناتها من ضرورة ارتداء حذاء غير مريح “حذاء بكعب”.

إلير قالت في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: أوقفني حراس حمقى أمام السجادة الحمراء في “كان”، ومنعوني من دخول العرض لأنني أرتدي حذاء من دون كعب، لقد أخفتهم عندما قلت لهم بأنني سأنشر الفيديو على موقع “فاريتي”، فأدخلوني.

عدد من الصحفيين قارن هذه الواقعة بأخرى قريبة حدثت مع الممثلة كريستين ستيوارت، التي خلعت حذاءها في مهرجان “كان” العام الماضي وسارت حافية القدمين على السجادة الحمراء؛ احتجاجا على الزي الرسمي للمهرجان، الذي يفرض على النساء ارتداء أحذية ذات كعب عالٍ.