مشاهد تراها لأول مرة من حفل عقد قران مي حلمي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية مي حلمي جمهورها لأول مرة بمقطع فيديو من عقد قرانها على الفنان محمد رشاد.

الإعلامية المصرية أكدت أن عقد القران تم قبل احتفالهما بزفافهما بفترة طويلة، لكنهما لم يعلنان وقتها، نظرا للمشاكل التي حدثت في حفل زفافهما الأول والتي أدت إلى إلغائه.

مي شددت على أنها لم تتزوج سرا، حيث قالت: “وده اليوم الي كان قبل الفرح بكتييييير ماخبتوش خالص بس كنا بنفكر عشان زهقنا من الي كان حصل والقيل والقال فعاوزين هدوء مش اكتر مافيش حاجه اسمها جواز سري ده الجواز اساسه الاشهار بس كنا محتاجين وقت لينا احنا زي اي شخص عادي زي اي عيله مش عاوزه دوشه عشان علي الاقل مش امنا ولا ابونا اخواتنا”.

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وأضافت: “بعديها بأسبوع كنت زعلانه جدا وكنت بعيط وقولت لرشاد لو ماعملتش فرح هحس بحاجه نقصاني هسمع اي زفه في ودني هتزعلني وهتفكرني اني عدي عليا اليوم ده من غيرما اعمل فرح ودي الفرحه الي اي واحده مابتنسهاش طول العمر فسكت وقالي احنا اتجوزنا خلاص دلوقتي انا عاوز افرحك عاوزه فرح ؟ قولتلو اه انا والناس الي بحبها بس افرح معاهم”.

وتابعت: “وعملنا أحلي فرح في الدنيا عشان كنا في وسط الناس الي بنحبها ولبست أحلي فساتين تاني والكل فرح ماكنتش هنزل الفيديو ده لانه ليا لحياتي بس قررت اعمل ده وبعد فتره بعد ما كل الناس كتبت وقالت وعادت في يوم الصباحيه.. وبصوا والحقوا راحو فين وجمً منين وهما متجوزين امبارح.. لا غلطانين ماكنش امبارح.. بس انا بحب ارد برواقه وعلي مهلي”.

ووجهت رسالة حب لزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بحبك عشان انت عوضتني عن كل كلمه وحرف اتقال غلط وادتني فرحه بعد حزن”.