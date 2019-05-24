ماريون كوتيار تخطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال عرض«Matthias & Maxime» في كان.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استطاعت النجمة والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، البالغة من العمر 43 عاما، أن تخطف الأنظار علي السجادة الحمراء خلال عرض فيلم Matthias & Maxime المشارك بالمسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72، حيث حضرت كوتيار بملابس مثيرة أظهرت منطقة الخصر على شورت، وحضر مخرج الفيلم جزافيي دولان و عدد من الضيوف.
وشهد يوم الأربعاء 22 مايو، عقد مؤتمر صحفي وجلسة تصوير دعائية لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، والذى يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك دالتون” ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و”كليف بوث”، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة “مانسون” فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.
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