خالد الصاوي: قدمت أعمال دون المستوى من أجل المال

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بجرأة كبيرة كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن العديد من أسراره وأرائه الشخصية في الحياة الفنية والسياسية.

خالد اعتذر في البداية لكل جمهوره، حيث قال إنه استخدم مواقع التواصل الاجتماعي في البداية بصورة غير لائقة، واستخدم ألفاظ لا تليق به، ووجه اعتذار لجمهوره.

الفنان المصري اعترف أنه في بداية حياته قدم أعمال دون المستوى من أجل الماديات، مشيرا إلى أنه يعمل بالفن منذ أن كان في الجامعة أي لأكثر من 30 عاما، ولم يحقق النجاح إلا منذ سنوات قليلة.

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خالد قال إنه يتغيب عن الموسم الرمضاني منذ 3 سنوات لأسباب عديدة، حيث أن هناك الكثير من المنتجين يتجاهلونه ولا يريدون التعامل معه لأسباب مختلفة.

الفنان المصري قال عن ذلك: «من حكم في ماله ما ظلم»، لافتا إلى أنه عرض عليه العمل في بلاد عربية، وأخبروه ان بلده لا تقدره وأنهم يستطيعون تقديره بطريقة افضل، وعبر عن ذلك قائلا: «الجملة وجعتني».

خالد تحدث عن خلافه مع المنتج ممدوح شاهين، وأكد أنه لن يترك حقه، وأن المنتج يعاند معه، ولكنه صبور، وبحكم قضائي سيأخذ أمواله بالكامل.

الفنان المصري تحدث عن رأيه الذي يراه البعض متناقض في الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشرح قائلا إن مبارك بطل حرب، ولا يمكن أن يكون خائن لبلاده، ولكنه تسبب بأخطاء جسيمة منه في عدم السيطرة على الكثير من الأمور التي سببت خلل وعدم عدالة بين المواطنين.

وعندما سؤل الفنان المصري عن انتمائه من خلال برنامج «شيخ الحارة»، قال إنه ليس إخوانيا ولا ليبراليا ولا متصوفا ولكنه مع أي مسمى يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.