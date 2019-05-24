جوني ديب يقدم وثائق تؤكد تعرضه لاعتداء جسدي من زوجته أمبر هيرد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قدم النجم والفنان الأمريكي الكبير جوني ديب، وثائق للمحكمة مدعيا تعرضه لاعتداء جسدي من زوجته وهي تحت تأثير المخدرات.

ونفى نجم هوليوود جوني ديب الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة أمبر هيرد، واتهمها بأنها كانت هي من أساءت معاملته خلال زواجهما.

النجم العالمي البالغ من العمر 55 عاما، ادعى في وثائق جديدة قدمها للمحكمة في قضية التشهير التي رفعها ضد مطلقته مطالبا بتعويض 50 مليون دولار، أن هيرد كانت تمارس الخداع و”تلون وجهها بما يوحي بوجود كدمات”.

بطل سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، استطرد قائلا: لقد أنكرت اتهامات هيرد بشدة منذ أن قدمتها لأول مرة في مايو 2016.

ونفى محامي زوجة ديب السابقة جميع الاتهامات ضد موكلته، ورفع ديب قضية التشهير ضد أمبر بعد أن وصفت الممثلة نفسها بأنها ضحية الاعتداء المنزلي، وذلك في تقرير نشرته الواشنطن بوست في ديسمبر.

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وطلبت الممثلة الأمريكية من محكمة في فرجينيا رفض الدعوى، ما دفع ديب للإعلان عن تفاصيل بشأن اتهامات جديدة ضدها.

وقال جوني دي ديب: دخلت (أمبر) المحكمة للحصول على أمر تقييدي مؤقت مع كدمات مرسومة (على وجهها)، وأظهر الشهود ولقطات المراقبة أنها لم تكن موجودة في أي يوم من الأسبوع السابق.

وأضاف النجم الشهير: سأستمر في الإنكار لبقية حياتي... لم تكن هناك إساءة معاملة للسيدة هيرد أو أي امرأة أخرى.

ورد إليها الاتهامات، قائلا : كانت هي الجاني، وكنت أنا الضحية. فأثناء تناولها عقاقير طبية مصرح بها ومزجها مع عقاقير غير مصرح بها والكحول، ارتكبت هيرد أعمالا لا حصر لها من عنف منزلي ضدي، غالبا بحضور شاهد خارجي، وفي بعض الحالات تسببت لي في ضرر جسدي خطير.

ورد إريك جورج، محامي الممثلة الأمريكية في تصريح لمجلة بيبول: الأدلة في هذه القضية واضحة: جوني ديب ضرب أمبر هيرد مرارا وتكرار، كما وصف اتهامات ديب لزوجته السابقة بأنها “نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة”.

واتهم متحدث باسم ديب، في بيان حصلت عليه بي بي سي، الزوجة السابقة بأنها “مخادعة سيئة”، وأضاف أن محامي أمبر هيرد يقول “الأدلة في هذه القضية واضحة، ثم لم يقدم شيئا”.