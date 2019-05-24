صورة تراها لأول مرة لمنة شلبي في طفولتها.. «بطة مبططة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من طفولتها.

وعلقت منة على الصورة قائلة: «ليه يا زمان مسبتناش أبريا»، وظهرت خلال الصورة بفستان أبيض وشعر قصير، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها كما علق عليها عدد من النجوم.

وقالت الفنانة السورية كندة علوش، في تعليقها على الصورة: “مش معقولة بطة مبططة”.

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بينما علقت الفنانة صابرين، قائلة: “حبيبتي والخدود العسل أنتي في كل ايامك جميله وقمرايتي”.

من ناحية أخرى، تستعد منة شلبي، لمشاركة الفنان أحمد حلمي، في بطولة فيلم جديد ويعد هو التعاون الثالث لها معه بعد فيلم “كدة رضا”، و”آسف على الإزعاج”، والفيلم الجديد من إخراج خالد مرعي.

منة كان آخر أعمالها الدرامية في رمضان مسلسل «واحة الغروب»، والذي شاركت ببطولته مع الفنان خالد النبوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا، بينما تغيبت عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وأكدت انها لا تهتم للتواجد باستمرار بقدر اهتمامها بجودة العمل المقدم.