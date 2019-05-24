معتصم النهار يكشف سر خوفه من دوره في «خمسة ونص» ويرد على منتقديه

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

تعرض الفنان السوري معتصم النهار، لعدد من الانتقادات خلال الأيام الأولى من رمضان بسبب دوره الصامت في مسلسل «خمسة ونص»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني.

وفي أول تعليق من معتصم النهار، على انتقادات شخصية “جاد”، في المسلسل، قال خلال حواره في برنامج ، MBC Trending , والمذاع عبر فضائية mbc4 ، إنه كان متخوف جدًا من الشخصية في بداية قراءته للسيناريو، وذلك بسبب كونه يظل لمدة 11 حلقة بدون أي كلام.

وأضاف، أنه كان متأكدًا من تعرضه للإنتقادات بسبب صمته، ولكن الدور أثبت له أنه ليس بالضروري أن تكون الشخصية تتحدث حتى تستطيع أن يؤدي دورها.

وعن قصة الحب التي تنشأ بينه وبين “بيان”، التي تقوم بشخصيتها الفنانة نادين نسيب نجيم، قال، إن الأمر لا يعتبر خيانة لصديقة “غمار” قصي خولي، ولكنه نتيجة لأنها إنسانة محبة للخير وتتعرض للظلم فالأمر إنساني بحت.

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مسلسل «خمسة ونص» يشارك في بطولته نادين نسيب نجيم، و قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

نادين، تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.