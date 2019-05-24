سمير صبري: أنا صاحب الفضل على تامر حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان الكبير سمير صبري، إنه دعم تامر حسني في بداية مشواره الفني من خلال إعطاءه الفرصة للظهور في برنامجه، كما أنه صاحب الفضل في جعله يتعرف على المنتج نصر محروس، الذي أنتج له ألبوماته الغنائية الأولى.

وأضاف: «من الممكن أن يكون تامر حسني نسي ما فعلته معه ولكني لم انس وأتمنى له كل التوفيق»، وذلك وفقًا لـ «صدى البلد».

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وكان سمير صبري تعرض لحادث منذ أسابيع وأصيب ببعض الكدمات في قدمه، ولكنه تعافى بشكل كامل الآن.

يذكر أن تامر حسني، قدم هذا العام حملة لإحدى شركات المحمول الخاصة بمصر بمشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وحققت الحملة نسبة نجاح كبيرة منذ طرحها.

و فاجأ تامر حسني، جمهوره ومحبيه بظهوره ضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل “ولد الغلابة”، مع الفنان أحمد السقا، وقدم فيه شخصية موظف مغلوب على أمره يعمل في تجارة الملابس المستعملة لمساعدته على العيش، وظهر خلال المشاهد وهو يمشي على عكاز.