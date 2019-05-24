أمير كرارة يستعيد ذكرياته مع شارع الأشباح.. والفوبيا الذي يعاني منها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري أمير كرارة، ذكريات أصعب موقف مر عليه في حياته، والذي تسبب له في عقدة حتى الآن.

أمير كرارة، قال خلال لقائه في برنامج «السرداب»، مع الإعلامية رشا الخطيب، والمذاع عبر فضائية «المحور»: «لا أحب مرحلة الشيخوخة، ولا أحب أعيشها علشان مبحبش أحس نفسي تعبان، ولما بتعب بزعل على نفسي، لكن بحب الطفولة جداً لأن الواحد بتكون دماغه فاضية».

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وكشف موقفًا مرعبًا حدث معه عندما كان شابًا: «كنت ماشي في شارع ضلمة ومش بحب أبص ورايا، والشارع ده كنا مسميينه شارع الأشباح، وكنا بنجري فيه بعجل، وفاجأة لقيت شاكوش نازل على دماغي، ولقيت نفسي قدام باب المستشفى، فدخلت من باب غير الباب الرئيسي للمستشفى، لقيت واحد قاعد بسأله على الدكتور مردش عليا فشتمته ودخلت».

وأضاف: «خيطت دماغي وروحت البيت وأخويا قالي تعالى نشوف اللي ضربك، فلما رحنا بنبص على باب المستشفى لقيناه مقفول والقفل مصدي، ودخلنا لمدير المستشفى قالنا الباب ده مقفول من 25 سنة وإزاي دخلت من الباب ده، وإن الباب باب مشرحة، ومحدش صدق إني دخلت من الباب».

وتابع، أن لديه “فوبيا” من الأماكن المظلمة والمغلقة، مؤكدًا لو دخلت أسانسير وعطل بيا ممكن أموت.