محمد هنيدي يكشف هواياته الغريبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، بعض التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية وقصص الحب التي مر بها والمقالب التي كان يقوم بتنفيذها.

محمد هنيدي، قال: «حياة كل واحد من الممكن أن تتحول لأكتر من عمل درامي.. وأنا لو حياتي مسلسل هيكون أجزاء كتير ونسبة الكوميديا فيه هتبقى كبيرة».

وأضاف، خلال لقائه في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر «إنرجي»: «في مرحلة إبتدائي كنت حساس وعاطفي جدًا وكان ليا علاقات كتير أطول واحدة فيهم استمرت حوالي 15 يومًا».

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وتابع: «مفيش مواقف رعب في حياتي بس كان عندي هواية زمان إني أخوّف الناس وكنت بسبب إزعاج للشارع كله».

وأكد أن الحياة لابد أن نقدم فيها بطولة مشتركة، وفي جزء كبير منها نكون كومبارس.. والبطولة المطلقة تكون في السينما فقط، موضحًا أن مساحة الدور وتأثيره في حياة الناس يتوقف على علاقته بهم.

يذكر أن برنامج “دراما شخصية” يحاور الفنانين والشخصيات العامة باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع المراحل التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس والتحولات الدرامية في حياتهم ولحظات الأكشن والرعب .