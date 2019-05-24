نجوم الفن في سحور حفيدة ماري منيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت سيدة الأعمال أمينة منيب، حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب وشقيقة الفنان الراحل عامر منيب، حفل سحور دعت إلى عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، والذي أقيم بفندق السلام كونكورد.

وشهد حفل السحور حضور كل من الفنان خالد زكي، والفنان شريف خيرالله، والمطرب فادي يزبك، والإعلامي ممدوح موسى.

كما حضرت الفنانة أميرة هاني، والإعلامية دينا عبدالله، والاعلامية ماجده نور الدين، والإعلامية رانيا وجيه، و د.عادل حسني و حرمه.

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وحضر أيضا رجل الصناعة حسانين مهدي وحرمه سيده الأعمال ميرفت عطالله، والدكتور نبيل رزق، والمستشار محي بدراوي وحرمه رشا بدراوي، ويسري فاخوري وحرمه حنان يعقوب.

ومن سيدات المجتمع حضرت كل من إيمان نجم، ومها بهجت، ورباب السيد، وماريان شاكر، وماهي البديوي، وأماني عبده، وحسناء عجاج، ورباب بيومي، والمذيعة شيرين غسان، وليلى الزاهد، وليلى فاضل، وسامية فاشونستا، وهالة عبد اللطيف، وسوزي عياد، ووفاء زيدان، وريم حجازي.

وقام الحضور بالتقاط الكثير من الصور التذكارية خلال الحفل، وذلك في أجواء رمضانية سادتها حالة من البهجة والمرح.