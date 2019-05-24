مرض أجبر عزيزة جلال على النظارة الطبية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اعتزالها الفن لمدة 35 عاما، فاجأت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال الجميع بعودتها للظهور مجددا.

الفنانة المغربية حلت ضيفة على برنامج “اللقاء من الصفر”، وقد ظهرت بكامل جمالها وتألقها، حيث لم يختلف شكلها كثيرا، عن الصورة التي يعرفها الجمهور عنها، حيث أطلت بالنظارة الطبية، وكانت تضع وشاح على رأسها.

عزيزة كشفت خلال الحلقة عن سر ظهورها الدائم بالنطارة الطبية، حيث قالت إنها بعد ولادتها بشهرين أصيبت بحمى شديدة سببت لها استجماتيزم “حول”، وأن الحول أثر عليها بشكل سلبي في طفولتها، لافتة إلى أن الأطباء نصحوها بارتداء النظارة الطبية.

الفنانة المغربية أكدت أنها عانت من التنمر كثيرا بسبب هذا الامر، حيث كان الأطفال يعايرونها ويقولون لها “يا حولة”، وهو الأمر الذي أثر على نفسيتها، وكانت تبكي لوالدتها بسبب مضايقات الأطفال.

عزيزة قالت إنها أجرت عملية جراحية بعينيها وهي في عمر 14 عاما، وبالفعل عالجت الحول، لكنها مع ذلك رفضت التخلي عن نظارتها الطبية، لأنها رأت أنها اصبحت جزء من شخصيتها.

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وعن نجاحها الفني، قالت إن النجاح الذي حققته في الإمارات، قدمها بقوة لتغني في مصر من خلال شركة ” صوت الحب” وكانت أول أغنية قدمتها هي أغنية” نتقابل سوا” مع سيد مكاوي، وحققت الأغنية ضجة كبيرة في مصر.

وأضافت أن مصر هي هوليود الشرق ومن ينجح فيها ينجح في كل الوطن العربي، لافتة إلى أن محمد الموجي والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدماها بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية “الحب لعبة”، ونجحت الأغنية وكسرت الدنيا وبعدها قدمت أغنية “من حقك تعاتبني” .

وكشفت تفاصيل مكالمة الفنان الكبير محمد عبدالوهاب لها، بقولها إنها أحيت حفلة بمفردها في نادي الزمالك لأول مرة، وكانت الحفلة مذاعة على التلفزيون على الهواء، وبعد انتهاء الحفلة اتصل بها الفنان محمد عبدالوهاب وقال لها ” إنتي مكسرة الدنيا يا هانم”، مشيرة إلى أن قصة الاتصال بينها وبين عبدالوهاب كانت حديث الصحافة لفترة طويلة.

وخلال الحلقة، عادت الفنانة المغربية للغناء، حيث قامت بغناء أغنيتها الشهيرة “مستنياك” بصوت عذب أبهر الجميع.