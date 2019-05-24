صابرين باكية: كنت سأفقد ابني بسبب هذا المرض.. ووفاة والدي أنقصت نجاحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

لم تستطع الفنانة المصرية صابرين تمالك دموعها، ودخلت في نوبة بكاء بعد تذكرها أصعب أيام مرت عليها في حياتها.

الفنانة المصرية كشفت تفاصيل المرض الذي أصيب به ابنها الأكبر “نور” منذ 16 عاما، وكاد أن يودي بحياته، حيث أصيب بورم في رقبته على الشريان الذى يصل إلى المخ، وكانت نسبة نجاح العملية التي أجراها 10% فقط.

صابرين قالت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”: “ابنى تقريبا كان هيروح منى، ومكنش عندى غيره وقتها، سجدت على سجادة الصلاة وحسيت انى اتسندت على ربنا، وقولت له مش هقدر استحمل اللى بيحصل فى ابنى”.

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وتابعت: “الأطباء أخبرونى بأن الورم موجود على الشريان الذى يصل الى المخ وممكن أثناء العملية افقده، نسبة نجاح العملية كانت 10%، وأزالوا الورم، وحتى اليوم نور عنده عين بها كسره عن الآخرى بسبب العملية”.

صابرين انهارت أيضا في البكاء بعد أن عرضت عليها صورة لوالدها الراحل، حيث قالت: “هو كان سر نجاحي، بعد موت بابا نجاحي نقص، أي حاجة بعملهل ليس لها طعم، لإني كانت لما تتعرض لي حاجة كنت أنتظر رأيه المشجع لي، مهما أي حد قال لي إنتي كويسة ببقى نفسي أسمعها منه، لأنه هو اللي كان بيقول لي رأيه في أعمالي منذ أن كان عندي 5 سنوات”.

وأضافت أن هذا أول عام يعرض لها عمل بعد وفاة والدها، وهو مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذي يعرض في رمضان الجاري، وتابعت: “السنة دي مع عرض أول حلقة كنت ماسكة الموبايل منتظرة رأيه، لم يشعر أحد بما كنت أحسه في ذلك الوقت”.