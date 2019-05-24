ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل والدها بصور نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية ناهد السباعي، ذكرى رحيل والدها المخرج مدحت السباعي، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشرت ناهد السباعي، صور نادرة لها برفقة والدها، وعلقت عليها قائلة: “اليوم ذكري وفاة أحلى و أجمل ضحكة و أطيب قلب و أخف دم اللهم أغفر له و أرحمه و عافه و أعف عنه أدعوا له”.

وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها وبعض النجوم، الذين تمنوا له الرحمة.

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يذكر أن مدحت السباعي، هو مخرج مصري مواليد 25 أغسطس 1949 أخرج بعض المسلسلات والأفلام وتزوج المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة السينمائيون فريد شوقي وزوجته هدى سلطان وانفصل عنها بعدما انجبا ابنتهما ناهد التي تعمل كممثلة وابنته الأخرى نجوى.. توفي في 21 مايو 2014 عن عمر 64 عامًا.

من ناحية اخرى، تشارك ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «الزوجة الـ 18»، وهو من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

ويشارك فى بطولته حسن الرداد، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وهيدي كرم، وشيماء سيف، وإيناس كامل، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومحمود الليثي، وكوكي، وآية سماحة ومروة الأزلي، وعدد آخر من الفنانين.