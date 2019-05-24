ماجد المصري يعتذر عن حكاية "الـ3 بنات الأفارقة"

ظهر النجم ماجد المصري ضيفا على أحد البرامج الحوارية، وعند الحديث عن أبرز المواقف الكوميدية والمقالب التي تعرض لها من قبل أصدقائه تحدّث عن قصة مقابلته لـ3 بنات أفارقة، كن يرغبن في مقابلته وعند ركوبهن السيارة معه طالبهن بالنزول.

وقال النجم ماجد المصري إنه لم يقصد الإساءة للبنات الأفارقة على الإطلاق، وإنه كان يمزح على سبيل الفكاهة فقط، لكن يبدو أن هناك من يتصيّد الأخطاء غير المقصودة، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبره زلة لسان ويعتذر عنها بشدة.

ووجّه المصري حديثه لكل متابعيه قائلا: "أنا رجل أفريقي فكيف أسخر من الأفارقة؟! وما حدث إساءة تعبير غير مقصودة، ولذلك أتقدم بخالص الاعتذار لكل من أزعجه كلامي خلال ظهوري في البرنامج، وأتمنى قبول هذا الاعتذار".

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