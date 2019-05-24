ريم سامي تُؤكِّد على تعلّمها "اللهجة الصعيدية" في 21 يومًا

نجحت الفنانة الشابة ريم سامي في جذب انتباه الجمهور بأدائها الرائع لشخصية "قمر" في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح والذي ينافس بقوة في ماراثون رمضان الدرامي.

وقالت ريم سامي بشأن شخصية "قمر": "بصراحة شديدة كان نفسي «أشتغل» مع شقيقي المخرج محمد سامي وهو الذي رشحني لدور «قمر»، وعندما قرأت السيناريو تعلقت جدا بالشخصية وكنت حريصة على تقمصها بشكل يرضي الجمهور"، وعن الصعوبات التي واجهتها في دور «قمر»: "اللهجة الصعيدية كانت أصعب شيء صادفني في تصوير مسلسل «ولد الغلابة» لكن تعلمتها وأتقنتها على يد «عبدالنبي الهواري» خبير اللهجات والذي وجد معنا طوال فترة التصوير، واستغرقت «21» يوما حتى أتقن اللهجة الصعيدية وحتى أتحدث بتمكن شديد".

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وتحدّثت عن أصعب مشاهدها قائلة: "أصعب مشهد في «ولد الغلابة» كان مشهد القتل، كما تعلم فأنا أجسد دور فتاة بريئة تحب شخصا وتتزوجه دون علم أسرتها ويقوم شقيقها بقتلها.. كنت مرعوبة من مشهد القتل لأنه لا يعتمد على الحوار لكن يعتمد على تعبيرات الوجه، وجلس معي المخرج محمد سامي قبل التصوير ودعمني نفسيا والحمد لله خرج المشهد بشكل رائع وتفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدل على أنه تم تصويره بصورة رائعة وصادقة"، وبسؤالها عن تجاربها التمثيلية السابقة قالت: "يعد مسلسل «ولد الغلابة» التجربة الفنية الثانية لي فقد سبق وشارك في مسلسل «للحب فرصة أخيرة» بطولة داليا البحيري وفراس سعيد ومن إخراج منال الصيفي، بالمناسبة أنا خريجة الجامعة البريطانية وقمت بالحصول على العديد من الدورات في التمثيل لأني مؤمنة بأن التعليم يدعم الموهبة"، وعن ردود الفعل التي تلقتها عن دور قمر قالت: "الحمد لله حقق الدور نجاحا كبيرا وتلقيت العديد من الاتصالات من مصر والخارج للتهنئة على الأداء وكنت سعيدة أيضًا باتصال الفنانة الجميلة إنجي المقدم التي أشادت بدوري كثيرا".

وكشفت عن كواليس العمل مع أحمد السقا: "كنت سعيدة جدا بالعمل مع «السقا» لأنه فنان كبير ومحب لكل الذين يعملون معه، والحقيقة أنه ساعدني كثيراً وعزز الثقة بداخلي"، وعن المشاريع الفنية القادمة قالت: "تلقيت عددا من العروض لكن أفضّل الانتظار وعدم الاستعجال في دخول أي عمل.. إلا بعد القراءة الجيدة"، وعن مخاوفها من أن يقال إنها دخلت الوسط الفن بواسطة شقيقها المخرج محمد سامي قالت: "لا ألتفت إلى هذا الكلام، لو التفت إلى الأصوات التي تتربص لن أعمل ولن أتحرك كما أنني مؤمنة بأن الواسطة لا تضمن الاستمرار في الفن.. يجب أن يكون الإنسان موهوباً حتى ينجح ويتقدم إلى الأمام".

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