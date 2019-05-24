محمد هنيدي يُؤكّد أنّ الحياة يُمكن أن تتحوّل لأكثر من عمل درامي

أكّد الفنان محمد هنيدي أن حياة كل شخص من الممكن أن تتحوّل إلى أكثر من عمل درامي، وعن حياته الشخصية قال: "أنا لو حياتي مسلسل سيكون من أجزاء كثيرة ونسبة الكوميديا فيه ستكون أكثر".

وتابع هنيدي في حديثه مع إيناس الشواف، على راديو "إينرجي"، ببرنامج "دراما شخصية": "حياتي مليئة بالمواقف، ففي مرحلة ابتدائي كانت شخصيتي حساسة وعاطفية جدا، وكانت لي علاقات متعددة لكن أطول واحدة فيهم استمرت نحو 15 يوم، وفي المقابل كانت الكوميديا أكثر حاضرة في حياتي لكن لم تكن لي مواقف رعب مخيفة فكانت لديّ هواية قديمًا وهي إني أخوّف الناس وكنت سببا لإزعاج الشارع كله"، وعن البطولة المشتركة في حياته الشخصية، يقول: "في الحياة لا بد أن نقدم بطولة مشتركة وفي جزء كبير منها نصبح كومبارس، فالبطولة المطلقة هي في السينما فقط، فهناك أشخاص في حياتي زيادة عدد وكل الأستاذة الذي تعلمت منهم من ساعة ما بدأت أشتغل في الفن أثروا فيّ بشكل إيجابي".

وأكمل: "الماستر سينز كثيرة في حياتي الشخصية، لكن في الشغل الماستر سينز تتمثل في أعمال "حزمني يا" و"إسماعيلية رايح جاي" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وبسؤاله عن رغبته حذف مشاهد محددة في حياته، قال: "في مشاهد كثيرة عايز أحذفها من حياتي في المونتاج، وهنا بشكر ربنا على نعمة النسيان"، وتابع: "دائمًا أنافس نفسي لإني عايز أعمل كل حاجة أحسن من اللي قبلها".

وتطرق هنيدي للحديث عن أفلامه، وقال: "قدمنا فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ومتوقعين نجاحه لكنه فاق كل التوقعات، وشعرت حينها أن حياتي تتغير، ولو حياتي مسلسل هسميه "أيامي على سطح الأرض".

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