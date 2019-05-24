هبة طوجي تُجدّد تعاونها مع "ديزني"

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""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانة هبة طوجي بفيلم "علاء الدين" الذي يُعدّ الإنتاج السينمائي الأضخم لشركة ديزني العالمية هذا العام. بحيث استعان بها صنّاع الفيلم لآداء صوت الأميرة جاسمين بالنسخة الفرنسية .

والجدير ذكره أن خيار شركة ديزني يقع على طوجي للمرةِ الثالثة لتتعاون معها في أعمالٍ بارزة. فبعد مشاركتها بالألبوم الميلادي لشركة ديزني، وتأديتها لأغنية "هيلينا أوف أفالور" بالنسخة العربية، ها هي تؤدي صوت الأميرة "جاسمين" بفيلم "علاء الدين" بنسخته المدبلجة إلى الفرنسية، والذي أنتجته الشركة مؤخراً، ويشهد حالياً حملة ترويجية حول العالم.

يُذكر أن "جاسمين" هي احدى أميرات شركة ديزني، والأميرة الشرقية الأشهرعبر التاريخ، وقد اختيرت هبة لتكون الصوت وراء هذه الشخصية، كما ستؤدي كافة أغنياتها في الفيلم بنسخته الفرنسية الذي انطلق في دور العرض بفرنسا في الثاني والعشرين من مايو الجاري، على أن ينطلق في الصالات الأميركية في السادس والعشرين من الجاري.

يشار إلى أن "علاء الدين" يُعتبر من أضخم الانتاجات السينمائية العالمية لعام 2019 وهو يحمل توقيع أبرز صنّاع هوليوود، منهم المخرج غاي ريشي، وهو من تمثيل باقة من أبرز النجوم العالميين بينهم ويل سميث ونعومي سكوت.

من جهةٍ أخرى، ستشارك "طوجي" مع التينور العالمي أندريا بوشيللي هذا الصيف ضمن مهرجان الأرز الدولي في لبنان. كما ستستأنف جولتها العالمية ضمن عروض "نوتر دام دو باريس"، وهذه المرة في "تايوان"، حيث ستؤدي دورها كإزمريلدا لمدة أسبوع في تايبه الصينية من 29 مايو ولغاية 11 يونيو، لتنتقل مع فريق العمل إلى الصين في فصل الصيف، حيث سيقدمون العمل في كلّ من مدينتي "بيكين" و"غوانزو" من 19 يوليو ولغاية 10 أغسطس.

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فيما يلي روابط لأغاني فيلم "علاء الدين" بصوتها: