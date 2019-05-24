شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عامر يشارك بمسرحية "حواديت الأراجوز" بأحد مهرجانات تونس المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود عامر إنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام في إحدى الفيلات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، والعمل يعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على شبكة قنوات الحياة.

وأضاف عامر لـ ”الخليج 365” أنه سافر أمس الأول الأربعاء إلى تونس لحضور مهرجان" القربة الدولى المسرحى"، والمشاركة بمسرحيته "حواديت الأراجوز"، ضمن عروض المهرجان، معربا عن أمنياته أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور، خاصة وأنها تتناول أحداث متنوعة وجديدة ومختلفة عن لأطفال.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومى للطفل، ومن بطولة محمود عامر، عادل الكومى، فادى خفاجة، خالد نجيب، راندا إبراهيم، من إعداد راندنا إبراهيم، أشعار خميس عز العرب، ألحان خالد جودة، استعراضات أشرف فؤاد، ومن إخراج محسن العزب، وتدور أحداث العرض حول حكايات "كليلة ودمنة" الشهيرة، كما يتناول نشأة الأراجوز.