شكرا لقرائتكم خبر عن "فنون الشعبية"و"عروض أطفال" فى الليلة الثالثة عشرة لبرنامج هل هلالك بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم ال 13 على التوالى، مساء أمس الخميس، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

وأحيا كورال جمعية الصعيد للتنمية والتربية حفل الليلة، وقدموا مجموعة من أشهر أغانى منها "برضاك يا خالقى، أول كلامى سلام، علمتينى يامصر، بر السلام، اهو جه ياولاد، توت حاوى توت، الحاج أمين، حالو ياحالو، مولاى إنى بابك" إلى جانب فقرة لمقتطفات من أشهر الأغانى الوطنية.

وشارك أيضاً البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، فى فعاليات البرنامج اليوم، حيث قدم السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك، مجموعة من فقرات شعبة سيرك الجيزة منها "الكاوتشوك، الديابلو، الحبال، المهرج، الساحر، الدودة الشقية، المطبخ الصينى" تحت إشراف الفنان محمد النوبى مدير الشعبة.

وتبدأ الفعاليات يوميا بعرض أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، كما يقدم القطاع فى"ركن الطفل" يوميا، ورش فنية لهواة الأعمال الفنية الورقية والخشبية وهواة الرسم والتلوين من الأطفال، تحت إشراف الفنانة سها كحيل .

يذكر أن برنامج "هل هلالك"، يقدمه القطاع للسنة الرابعة على التوالى، كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور 9 م فى الفترة من 6 حتى 20 بساحة مركز الهناجر للفنون .

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