شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 18.. أحمد حاتم يترك ثأره من ياسمين صبرى ويقتل عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت علاقة "داليدا" – ياسمين صبرى مع "على صقر" – أحمد صلاح حسنى، فى الحلقة الـ 18 من مسلسل "حكايتى"، حيث كشف على لها عن مركبه الجديد الضخم والذى أطلق عليه اسم داليدا، وبمجرد رؤيتها له لم تصدق نفسها، ليعرف على بحبه لها وهى الأخرى تعترف بحبها له وأنها لا تطلب من الدنيا سواه، بينما يخبر تامر شلوت"- "بيرى" – سارة نخلة بأن على ينوى الزواج من داليدا وأطلق عى مركبه اسمها.

ويأمر سليمان" – أحمد بدير، من ابنه "أدهم" – عدم اعتراض داليدا مرة أخرى وتركها لعدم رغبته فى الدخول بعداء مع عائلة صقر البارون، ويقرر أن يكون الثأر من "حسام" – اسلام جمال أو والده "سليم" – جمال عبد الناصر، وبالفعل يذهب أدهم إلى منزل عمه سليم ويصوب مسدسه نحو حسام ولكن سليم يحاول حماية حسام فتأتى الرصاصة فى صدره، ويهنئ سليمان ادهم على اخذه بالثأر لأخته نور وأنه سيعيش مرتاح بعد ذلك.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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