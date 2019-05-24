شكرا لقرائتكم خبر عن شفيق ياراجل ..حكاية أشهر إيفيه فى حياة محمد نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شفيق ياراااجل ..عبد ربووو" ..كان هذا الإيفيه الذى قاله الفنان الكوميدى محمد نجم خلال مسرحية " عش المجانين" أحد أشهر الإيفيهات الكوميدية التى يتداولها الكبار والصغار ، وأحد العلامات المميزة فى تاريخ الفنان الكوميدى الذى أصبحت هذه العبارة أهم لزماته التى يذكرها الجمهور بمجرد ذكر اسمه.

واشتهر الفنان الكوميدى الذى بدا حياته الفنية نهاية الستينات بالارتجال على المسرح ، حتى أنه كشف فى أحد الحوارات أن الإيفيه الشهير" شفيق ياراجل" الذى قاله فى مسرحية "عش المجانين" لم يكن ضمن أحداث المسرحية، ولكنه ارتجله لأنه نسى النص خلال أداء دوره ولم يجد من يذكره ، فكرر هذه الجملة التى تجاوب معها الجمهور واهتز المسرح بالضحك بمجرد أن قالها فأصبحت من أشهر إيفيهاته.

وبرز اسم محمد نجم بعدما أسس مسرحه الخاص بداية السبعينات ، وقدم عشرات المسرحيات ومنها : البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر ، واحد لمون والتانى مجنون ، الكدابين أوى ، دول عصابة يابابا ، الأونطجى، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التى اشتهر فيها بإيفيه "شفيق يا راجل"، وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

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وصنع نجم لنفسه شخصية فنية على المسرح مستخدما صوته المميز وحركاته ، وقدرته على الارتجال ، إما للخروج من مأزق النسيان على خشبة المسرح، أوعن قصد، واعتبر ذلك نوع من الإبداع حتى يسعد الجمهور، وفي مسرحية البلدوزر التى قدمها نجم عام 1986 خرج نجم عن النص أمام الفنان الكبير توفيق الدقن ، وقلده في طريقة كلامه وإيفيهاته الشهيرة، فلم يتمالك توفيق الدقن نفسه من الضحك على المسرح ، وفي مسرحية "الخوافين" عام 1987 ،خرج عن النص ووجه حديثه إلى "الملقن" ووجه له بعض الجمل مثل "اصحى معانا؛ اديله الكلام "، ورفع الغطاء الخشبي عنه ليظهر الملقن للجمهور.

ويمر الفنان الكوميدى محمد نجم حاليا بأزمة صحية حيث يعانى من جلطة دماغية استدعت بقائه فى العناية المركزة وطلب ابنه شريف من الجمهور الدعاء لوالده بالشفاء واجتياز هذه الازمة.