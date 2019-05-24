بعد عودته من أسوان.. محمد منير يبدأ تسجيل أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان محمد منير، فور عودته من أسوان تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها الفترة المقبلة، ويعود بها للتعاون مع الشاعر نصر الدين ناجي والملحن والموزع الموسيقي أحمد فرحات.

منير قضى أول أسبوع في منزله بأسوان مع أبناء أخوته وأسرته، وبدأ فور العودة في الإعداد للأغنية التي تطرح أول أيام عيد الفطر.

وقدم منير من كلمات نصر الدين ناجي، مجموعة أغاني منها أزاي، طعم البيوت، كل المفروض، كان فاضل، وافرح بالحياة وغيرها.

وكتب نصر أغاني مسلسل "بركة" ومنها "افتح بيبان الكريم" غناء بطل العمل عمرو سعد، و"أنت ابن أبوك" ويغنيها بالنهاية المطرب أحمد سعد.​