فيديو صادم: فرح الصراف تكشف معاناتها بعد عملية تجميل أنفها

نشرت الفنانة الكويتية الشابة فرح الصراف مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” تتحدث فيه عن معاناتها مع عمليات التجميل حيث قامت بعملية تجميل لأنفها، قائلة: “أنفي لا يساعدني.. حتى الآن لا أستطيع الكلام.. ولكن يوم عن يوم يتحسن.. هناك ورم حول أنفي ولكن الحمد لله نتيجة أنفي مثل ما أردت.. أنا فقط أزلت العظمة وطلبت منه أن يقوم بتصغير أسفل الأنف قليلاً”.

وشرحت فرح عن بعض الأثار الجانبية التي تحدث بعد الجراحة: “حتى الآن هذا الجزء متورم.. وأنا طلبت من الطبيب أن يجعلني أحلى بدون أن يغير من شكل ملامحي.. التنفس يتحسن ولكن أنفي ينزف دماً كلما أقوم بتنظيفه”. انتقد متابعين فرح الفيديو الذي نشرته منوهين إلى أنها لم تكن بحاجة للخضوع لتلك الجراحة من الأساس، حيث أكد جمهورها أن شكل أنفها كان جميلاً قبل أن تخضع لها وأنها لم تكن بحاجة لتعديلات أبداً.

الجدير بالذكر أن فرح الصراف تشارك في سباق مسلسلات رمضان 2019 بمسلسل “إفراج مشروط” إلى جانب عدد من الممثلين مثل سعد الفرج، جاسم النبهان، هبة الدري، هدى الخطيب، خالد أمين، مرام البلوشي. وهو من تأليف عبد المحسن الروضان وإخراج عيسى ذياب.