بين الماضي والحاضر .. شاهد: صورة تجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مجمعة للنجمين العالميين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت تجمع ما بين الماضي والحاضر حيث جمعو بين صورة قديمة جدا للنجمين معا مع صورة جديدة من مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي وأشار المتابعين إلى أن وسامة النجمين لم تقل بل زادت. ذكرت تقارير أن الممثلين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت سوف يشاركان في بطولة فيلم جديد من إخراج كوينتين تارانتينو وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن ليوناردو دي كابريو سوف يلعب دور الممثل التلفزيوني ريك دالتو وبراد بيت سوف يقوم بدور كليف بوث، الممثل البديل الذي يقوم بأداء المهام الخطرة بدلاً من دالتو.

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