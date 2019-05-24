نشرت الفنانة وعد عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب” كاشفة لمتابعيها وجمهورها عن عيوب البشرة التي تظهر أيضا على بشرة النجمات، والتعديلات التي يقومو بإجراءها على صورهن عبر برنامج الفوتوشوب من أجل تنظيف مشاكل البشرة، ويظهرن بأحلى شكل ووضحت عدم اختلاف بشرة الفنانات عن بشرة الفتيات العاديات ولا تخلو من مشاكل البشرة المعروفة لدى الجميع ولكن الفنانات يلجأن لإخفاء هذه المشاكل عبر الفوتوشوب.
وأضافت تعليقا على صورتها: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكرة طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.
كانت هذه تفاصيل خبر وعد تنشر صورتها وتعلق: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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